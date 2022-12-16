FIFA отказалась транслировать обращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai/Global Look PRess

Владимир Зеленский

Международная федерация футбола (FIFA) отказалась от трансляции видеообращения президента Украины Владимира Зеленского перед началом финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает CNN. Перед стартом первенства организация призвала участников мундиаля не смешивать футбол с политикой.

Просьба президента Украины Владимира Зеленского поделиться посланием о мире во всем мире до начала финального матча чемпионата мира в воскресенье была отклонена FIFA, — сказано в сообщении.

В офисе Зеленского были удивлены отказом. Планировалась ли трансляция в прямом эфире или ее должны были записать, не уточняется.

Ранее Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом призвал полностью изолировать Россию от любых международных соревнований. По его мнению, это должно касаться как национальной сборной, так и отдельных спортсменов из РФ.

В свою очередь Бах отметил, что в Олимпийской хартии закреплена объединяющая миссия МОК. При этом он добавил, что санкции в области спорта в отношении России и Белоруссии уже были введены ранее. Зеленский поблагодарил его за это.