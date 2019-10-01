https://static.news.ru/photo/70dbfaa6-e46a-11e9-9247-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на неподконтрольной Киеву территории в Донбассе не состоятся до тех пор, пока там будут присутствовать военные. Он подчеркнул, что выборы там должны проходить согласно украинскому законодательству.

Если там кто-то будет из военных, выборов не будет. Мы никогда не пойдём на то, чтобы проводить выборы, если там будут военные, — цитирует РИА Новости Зеленского.

Как писал News.ru, Зеленский уже не раз говорил, что выборы в Донбассе возможны лишь после вывода войск с этих территорий, и подчеркивал, что чёткие сроки выборов можно будет назначить только после вывода оттуда всех войск.

То что выборы в Донбассе могут состояться уже в следующем году не исключает и глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко. При этом он заявляет, что «в идеале» выборы должны быть проведены на всей территории Украины.