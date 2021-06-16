Зеленский заговорил об открытии школ украинского языка в России

https://static.news.ru/photo/965f19f8-cee6-11eb-8fea-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Зеленский заговорил о работе украиноязычных школ в России. По его мнению, это должно компенсировать преподавание русского языка на Украине, пишет Associated Press.

По словам украинского лидера, у него открытая позиция по отношению к русскому языку — чтобы уважали украинский. Тем более если люди хотят уважения к школам.

Меня спрашивают: как решить вопрос со школами, с языками? Я говорю, что надо просто уважать друг друга и всё будет нормально. У нас много разных частных школ — английские, хотят (открыть. — NEWS.ru) венгерские. Частные — пожалуйста. Чтобы государство поддерживало, мы поддерживаем украинскую школу, это логично. А хотите русскую школу — давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живёт. Это называется уважение, — заявил Зеленский в интервью иностранным изданиям.

То же издание Associated Press не поленилось узнать и выяснило, что доля украинцев в населении Тюмени составляет 1,7%, согласно данных «Википедии».

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину на русском языке. Обращение произошло во время беседы с иностранными журналистами, текст опубликован на сайте главы Украины.