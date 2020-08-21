Зеленский выступил против переноса места переговоров по Донбассу

https://static.news.ru/photo/fb79fa18-e45b-11ea-b5da-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против переноса площадки переговоров по Донбассу из Минска в другое место.

Сейчас происходят все разговоры в видеоформате из-за COVID. Поэтому я считаю, что от площадки или от города или места это не зависит совсем. Зависит только от людей, которые вовлечены в трёхстороннюю контактную группу, — сказал украинский лидер в интервью телеканалу «Украина 24».

Некоторое время назад Зеленский заявил, что переговоры по Донбассу в Минске не будут прекращаться из-за протестных акций. По его словам, очередное заседание контактной группы должно состояться 18 августа.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Он длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Как ранее писал NEWS.ru, глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает возможным перенос площадки переговоров из Белоруссии в другую страну.