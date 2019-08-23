https://static.news.ru/photo/8181cf76-c678-11e9-b94e-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что кандидатов на должность премьер-министра двое. Однако фамилии фаворитов называть не стал.

Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу, кто. Скажу, что двое, — цитирует Зеленского издание «Левый берег».

По его словам, новый премьер должен быть готов к решению проблем в экономике.

Человек должен прийти с моделью, с людьми, со сроками реформ. Это большая глобальная задача, — подытожил президент.

В конце июля 2019 года президент Украины сообщил, что видит премьер-министром страны «нового» человека с экономическим образованием, эксперта и профессионала в своём деле. Заявление он сделал, отвечая на вопрос о вероятности назначения премьером страны лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Ранее News.ru писал, что имя нового премьера Украины станет известно 29 августа. Об этом заявил народный депутат от партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.