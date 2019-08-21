https://static.news.ru/photo/84ea3440-c3fe-11e9-86df-fa163e074e61_660.jpg

Имя нового премьера Украины станет известно 29 августа, заявил народный депутат от партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Я думаю, что 29-го все узнают очень много, — заинтриговал Арахамия.

По его словам, претендента на пост премьер-министра назовут в день первого заседания нового парламента.

В конце июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит премьер-министром страны «нового» человека с экономическим образованием, эксперта и профессионала в своём деле. Заявление он сделал, отвечая на вопрос о вероятности назначения премьером страны лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.