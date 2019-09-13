https://static.news.ru/photo/e248179c-d5fb-11e9-90d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Celestino Arce Lavin/Global Look Press

Украина готовит новые списки для следующего этапа обмена заключёнными с Россией. Такое заявление глава Незалежной Владимир Зеленский сделал в Киеве в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия».

Откровенно скажу, сейчас мы готовим другие списки (после одновременного освобождения, проведённого РФ и Украиной. — Ред.) и ждём следующего этапа, — цитирует его РИА Новости .

Он отметил, что этой теме будут посвящены очередные переговоры как в Минске на заседании контактной группы, так и на встрече глав «нормандской четвёрки».

Ранее News.ru писал, что обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов. После процедуры лидеры двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — поговорили по телефону. Президенты дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц и условились о дальнейших контактах.