Зеленский: Си Цзиньпин поддерживает продление зерновой сделки

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Offi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин поддерживает продление зерновой сделки, сообщает URA.RU. Он при этом уточнил, что услышал слова поддержки в усилиях украинской стороны в вопросе продления морского экспорта продовольствия.

Я проинформировал Си Цзиньпина о наших усилиях касательно морского экспорта продовольствия. Я услышал слова поддержки черноморской зерновой инициативы, необходимости ее продолжения, — сказал Зеленский.

В Москве неоднократно критиковали Запад за невыполнение условий зерновой сделки.

МИД РФ ранее перечислил пять «системных» проблем, из-за которых существует риск приостановки зернового соглашения после 18 мая. В их число входит повторное подключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок техники для сельского хозяйства и запчастей к ней, снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы российско-украинского аммиакопровода, а также разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.