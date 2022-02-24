18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Зеленский: российские войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС

Зеленский заявил в Twitter, что российские войска пытаются взять под контроль ЧАЭС
18:13, 24 февраля 2022
Зеленский: российские войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter заявил, российские войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Он отметил, что военные, которые обороняют ЧАЭС, «отдают жизни, чтобы не повторилась трагедия 1986 года». Также он заявил, что подобные действия — объявление войны всей Европе.

Он добавил, что украинские военные, которые обороняют станцию, отдают жизни, чтобы «трагедия 1986 года не повторилась».

Ранее ТАСС сообщал, что радиационная обстановка на украинских атомных станциях и на прилегающих к ним территориях находится в норме. Согласно данным мониторинга, на 16:18 мск на Запорожской АЭС, Хмельницкой АЭС, Южно-Украинской АЭС и Чернобыльской АЭС фоновые радиационные значения не превышают нормы.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео