Зеленский рассказал о договоренностях с Байденом перед саммитом G7 Зеленский сообщил, что скоординировал позиции с Байденом накануне онлайн-саммита G7

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Offi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он скоординировал позиции с главой американского государства Джо Байденом в преддверии саммита G7, который пройдет в онлайн-формате. Заявление опубликовано в Telegram-канале украинского лидера. Зеленский подчеркнул, что Байден позитивно воспринял предложенную им ранее «формулу мира».

Только что говорил с президентом Джо Байденом. Как всегда — предметно, полезно. У нас есть сильные договоренности <...>. Уже сегодня состоится саммит «Большой семерки», Украина будет принимать участие, и сейчас мы скоординировали наши позиции с Америкой, — сказал президент Украины.

Он также добавил, что они с Байденом обсудили «оборонное взаимодействие, ПВО, артиллерию, защиту инфраструктуры».

На саммите G20 Зеленский озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. По его словам, его предложения смогут гарантировать мир в стране. Предложения президента Украины состоят из следующих пунктов: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны».

Ранее сообщалось, что президент Украины провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе беседы главы государств обсудили выполнение украинской формулы мира. Кроме этого, Зеленский попросил помощи для Украины в сфере обороны и энергетики.