Зеленский рассказал, что попросил у Байдена денег

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Киргизская погранслужба сообщила о начале переговоров между губернаторами Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана по инциденту на границе. Встреча началась в 01:43 по местному времени, она проходит в местности Как-Сай Баткенского района Киргизии, сообщает РИА Новости.

Полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Баткенской области А. Алимбаев и пограничный представитель Кыргызской Республики по Баткенскому направлению полковник К. Толонбаев находятся на встрече с губернатором Согдийской области Таджикистана и...