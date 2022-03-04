Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал НАТО и обвинил в неспособности защитить кого-либо. Так глава государства отреагировал на отказ организации установить бесполётную зону над страной. Идею о том, что этот шаг может привести к прямому конфликту Североатлантического альянса с Россией, украинский лидер назвал «самогипнозом». Об этом он рассказал в своём обращении в своём Telegram-канале.
Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли защитить страны Альянса. От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, — возмутился Зеленский, комментируя поставки альянсом 50 тонн дизельного топлива.
Он добавил, что с помощью этого топлива руководство страны сможет сжечь Будапештский меморандум.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что НАТО расплатится за отказ помогать Киеву. Он отметил, что в отличие от Североатлантического альянса, Европейский союз оказался более решительным в отношении России. По его словам организация отдала всё на откуп союзникам, «то есть на уровень двусторонних отношений». Он подчеркнул, что по мнению украинцев ЕС имеет характер и силу.