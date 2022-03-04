Зеленский раскритиковал НАТО и обвинил в неспособности защитить кого-либо

Фото: Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/Globallookpress

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил ввести новые санкции против России. Они касаются торговли нефтью, доступа к криптовалютам и возможности продавать золото на мировом рынке. Об этом дипломат рассказал в эфире украинских телеканалов, его слова приводит РИА Новости.

Я озвучил странам Запада конкретный список санкций, которые ещё нужно дополнительно применить <...>. Эти санкции касаются торговли нефтью, доступа России к криптовалютам, возможности продавать кому-то в мире золото, возможности для...