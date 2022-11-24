Зеленский призвал экспертов ООН посетить объекты инфраструктуры Украины

Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на срочном заседании Совбеза ООН. Он призвал экспертов организации посетить украинские объекты инфраструктуры, выступление транслировалось на сайте организации.

Я от имени Украины подтверждаю приглашение для экспертов ООН посетить объекты критически важной инфраструктуры. Необходимо оценить их [состояние], — заявил украинский лидер.

Также Зеленский потребовал лишить Россию право вето и призвал страны-партнёры предоставить Украине системы ПВО.

Глава украинского государства не в первый раз выступает на заседании Совбеза ООН в онлайн-формате, хотя это является нарушением правил проведения заседания.На это обратил внимание первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, отметивший, что президент Украины нарушает процедуру СБ.

Ранее сообщалось, что СБ ООН собрал срочное совещание по Украине на фоне возобновившегося обстрела ЗАЭС. Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло назвала «вопиющим» обстрел ЗАЭС и потребовала прекратить его. Она отметила, что Организация глубоко обеспокоена происходящим на крупней в Европе атомной станции.