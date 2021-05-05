Зеленский пригласил Байдена на первый саммит «Крымской платформы»

https://static.news.ru/photo/560a55e0-ae50-11eb-829c-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского лидера Джо Байдена посетить первый саммит «Крымской платформы». Об этом он рассказал после встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

В этот год, фундаментальный для украинцев, в год 30-летия независимости, в рамках которой будет важная наша «Крымская платформа» — первая площадка о помощи Крыму, о деоккупации нашего полуострова, я пригласил президента США и вице-президента, — сообщил украинский политик в ходе брифинга, который транслировался на странице его офиса в Facebook.

Блинкен 5–6 мая находится с рабочим визитом на Украине. Ожидания от встречи главы американской дипломатии с украинским президентом невелики.

Ранее власти Украины приняли стратегию по возвращению Крыма. План действий состоит из трёх пунктов. Первый — утверждённая стратегия Совета нацбезопасности и обороны Украины. Второй — консолидация партнёров в рамках «Крымской платформы». Третий пункт — восстановление международного права Украины над Крымом.

Глава Евросовета Шарль Мишель уже принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите «Крымской платформы», который состоится 23 августа в Киеве.