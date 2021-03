Украина приняла «Стратегию по деоккупации Крыма и Севастополя»

Он отметил, что таким образом Киев подаёт сигнал о намерении не просто просить мир помочь вернуть полуостров, но и прилагать собственные усилия.

По его словам, план действий состоит из трёх пунктов. Первый — утверждённая 11 марта стратегия Совета нацбезопасности и обороны Украины. Второй — консолидация партнёров в рамках «Крымской платформы». Третий пункт — синергия — «восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом и городом Севастополем».

3 pillars for returning Crimea:



1.Strategy



Approved today



2.Consolidation



We work on joining efforts of all partners on the Crimea Platform



3.Synergy



Restoring international law and in result, restoring full Ukrainian sovereignty over Crimea & the city of Sevastopol



2/2