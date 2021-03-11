Украина приняла «Стратегию по деоккупации Крыма и Севастополя»

https://static.news.ru/photo/69eb6316-42f3-11ea-bf90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton_Astrey/ twitter.com/Global Look Press

Власти Украины приняли стратегию по возвращению Крыма, рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Мы одобрили Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма, исторический документ, необходимый с 2014 года, — написал он в Twitter.

Он отметил, что таким образом Киев подаёт сигнал о намерении не просто просить мир помочь вернуть полуостров, но и прилагать собственные усилия.

По его словам, план действий состоит из трёх пунктов. Первый — утверждённая 11 марта стратегия Совета нацбезопасности и обороны Украины. Второй — консолидация партнёров в рамках «Крымской платформы». Третий пункт — синергия — «восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом и городом Севастополем».

3 pillars for returning Crimea:



1.Strategy



Approved today



2.Consolidation



We work on joining efforts of all partners on the Crimea Platform



3.Synergy



Restoring international law and in result, restoring full Ukrainian sovereignty over Crimea & the city of Sevastopol



2/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2021

Крым вошёл в состав России в 2014 году после Евромайдана. Украина считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия России называют аннексией. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.

В июле 2020 года Киев сообщил о том, что намерен создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу возвращения Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что обсудил подобные проекты с представителями Евросоюза, Великобритании, Турции, Канады и другими партнёрами, писал NEWS.ru.