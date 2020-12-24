В МИД Украины считают борьбу с Россией главной задачей 2021 года

https://static.news.ru/photo/17ea29c2-45f3-11eb-be85-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Dmytro Kuleba/facebook.com

Противостояние с Россией является главной задачей внешней политики Украины в будущем году. Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Приоритет номер один — это противодействие российской агрессии и укрепление безопасности, — заявил министр на брифинге, который транслировался в Facebook.

Украинский министр одной из главных задач также назвал запуск саммита «Крымской платформы», на котором планируется обсуждение «возвращения» Крыма. Киев уже предложил присоединиться к саммиту представителям США, Великобритании, Франции, Германии, Турции и других западных стран.

Среди прочих приоритетов Кулеба назвал борьбу с распространением коронавирусной инфекции, политику в отношении украинцев за рубежом, привлечение инвестиций и увеличение объёмов экспорта, а также укрепление позиций в энергетической сфере.

Как сообщал NEWS.ru, украинский политолог Зиновий Свереда призвал власти Украины перейти от стратегии обороны к нападению, создать стратегию военного освобождения Крыма и Донбасса, взорвать Крымский мост в Керченском проливе и устроить «новый Пёрл-Харбор» российскому флоту.

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал заявление украинского эксперта, назвав его призыв «отмороженным», а саму идею — пропагандой войны.