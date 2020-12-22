Украине предложили устроить флоту России «новый Пёрл-Харбор»

https://static.news.ru/photo/9a96abb8-4416-11eb-b382-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tarasov/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Власти Украины должны перейти от стратегии обороны к нападению, создать стратегию военного освобождения Крыма и Донбасса, взорвать Крымский мост в Керченском проливе и устроить «новый Пёрл-Харбор» российскому флоту, заявил украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда.

Свои воинственные призывы украинский эксперт мотивировал тем, что «нормандский» формат якобы оказался тупиком, а Германия и Франция не оказали на Россию нужного Киеву давления. К диалогу теперь должны быть подключены США и Великобритания, приводит РИА Новости слова Свереды в эфире телеканала «Прямой».

Кроме того, желаем мы того или нет, Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнёров, — отметил политолог.

Среди тех мер, которые с ходу предложил Свереда, «освобождение» Крыма и Донбасса силовым путём при помощи грамотно разработанной стратегии вторжения, «взрыв Керченского моста», а также «новый Пёрл-Харбор» для российского флота.

Реальная оборона — это патриотическая сознательность, нежелание народа сдаваться на каких бы то ни было условиях, восстановление своей армии и даже создание своих космических войск, — заглянул в будущее Свереда.

Только при условии реализации этих планов Украина сможет встать в один ряд с США и Великобританией, которые будут считать Киев равнозначным партнёром, считает политолог.

Как сообщал NEWS.ru, ранее прокуратура «Автономной республики Крым и города Севастополь», входящая в Генпрокуратуру Украины, добилась от украинских судов решения о наложении заочного ареста на 32 судна за заходы в порты Крыма. Киев теперь добивается объявления этих судов и их экипажей в международный розыск по линии Интерпола.