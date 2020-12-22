В Крыму ответили на призывы устроить России «Пёрл-Харбор»

https://static.news.ru/photo/30d5724c-444b-11eb-99ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Scherl/Global Look press

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов ответил на «отмороженный» призыв украинских националистов устроить России «Пёрл-Харбор». Он считает эту идею пропагандой войны.

Ранее украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда призвал Киев перейти от стратегии обороны к нападению по отношению к России, взорвать Крымский мост и устроить второй «Пёрл-Харбор» российскому флоту. Он имел в виду атаку японского флота на базу ВМС США в декабре 1941 года, что привело к вступлению Соединённых Штатов во Вторую мировую войну.

Видимо, этот «отважный» диванный вояка забыл, <...> чем закончился Пёрл-Харбор для Японии, — цитирует его «МК».

Аксёнов считает, что подобные призывы «отмороженных киевских русофобов» говорят о скудоумии авторов идеи. Они также могут расцениваться как призывы к терроризму.

Крым был присоединён к России в 2014 году по итогам референдума, который состоялся на фоне вооружённой смены власти на Украине. Однако большинство стран мира его новый статус не признали, а Евросоюз и США ответили на это чередой санкций в отношении РФ.

Ранее, как писал NEWS.ru, о поддержке территориальной целостности Украины и о непризнании аннексии Крыма заявлял президент Турции Реджеп Эрдоган.