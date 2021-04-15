Глава Евросовета принял приглашение на саммит «Крымской платформы»

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Заявление Дании о том, что страна получила свободу только после ухода с острова Борнхольм советских войск в 1946 году, являются искажением истории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В связи с 75-летней годовщиной вывода советских войск с Борнхольма Министерство обороны Дании разместило в социальных сетях сообщение, в котором заявило, что королевство обрело свободу лишь после того, как в...