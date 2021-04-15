Глава Евросовета принял приглашение на саммит «Крымской платформы»

Глава «Евросовета» Шарль Мишель принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите «Крымской платформы», который состоится 23 августа в Киеве. Об этом говорится в заявлении Евросовета, распространённом по итогам телефонного разговора Мишеля с Зеленским.
Председатель Мишель ещё раз поблагодарил президента Зеленского за приглашение на саммит «Крымской платформы», запланированный на 23 августа, которое он принял во время своего визита на Украину 2 марта. Президент Мишель с нетерпением ждёт встречи, — приводит ТАСС выдержку из заявления.
Ранее министр обороны Украины Андрей Таран предложил представителям Японии присоединиться к саммиту «Крымской платформе».
Как сообщал NEWS.ru, власти Украины приняли стратегию по возвращению Крыма, рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, план действий состоит из трёх пунктов. Первый — утверждённая стратегия Совета нацбезопасности и обороны Украины. Второй — консолидация партнёров в рамках «Крымской платформы». Третий пункт — восстановление международного права Украины над Крымом.