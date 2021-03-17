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Министр обороны Украины пригласил Японию на саммит «Крымская платформа»

15:50, 17 марта 2021
Андрей Таран Андрей Таран Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Украины Андрей Таран и министр иностранных дел Японии Такаши Уто провели переговоры. Таран предложил Токио принять участие в «Крымской платформе».

Визит министра обороны Украины Андрея Тарана в Японию стал первым в истории двусторонних отношений. При этом переговоры прошли в онлайн-формате из-за заболевшего COVID-19 сопровождающего Тарана гендиректора госконцерна «Укроборонпром» Юрия Гусева.

Для обоих государств является насущным вопрос территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ, мы предлагаем активизировать взаимодействие для обеспечения национальных интересов и безопасности двух государств. Это придаст новый импульс двустороннему политическому и военно-политическому сотрудничеству Украины и Японии, — цитирует Тарана РИА Новости.

Кроме того, Таран пригласил официальный Токио присоединиться к саммиту «Крымская платформа», который состоится в августе 2021 года. В ходе визита в Токио также запланирована встреча украинского министра обороны с японским коллегой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Украины приняли стратегию по возвращению Крыма, рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, план действий состоит из трёх пунктов. Первый — утверждённая стратегия Совета нацбезопасности и обороны Украины. Второй — консолидация партнёров в рамках «Крымской платформы». Третий пункт — восстановление международного права Украины над Крымом.

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