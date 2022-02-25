Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил российскому лидеру Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Он подверг критике Европу за медленную помощь Украине и призвал европейцев отправляться в Киев для защиты континента. Видеообращение Зеленского опубликовано в его Telegram-канале.

Хочу ещё раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей, — cказал Зеленский.

Президент Украины перечислил антироссийские действия Запада и подчеркнул, что их недостаточно. Он призвал к отключению России от SWIFT и отзыву послов из Москвы. Кроме того, Зеленский призвал жителей Европы требовать «остановить войну».

Ранее Зеленский заявил, что не боится говорить с Москвой о нейтральном статусе страны. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подтвердил эту информацию.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Евросоюз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины и пригрозил ввести «самый жёсткий» пакет санкций. Ограничительные меры затронут 70% банковского рынка РФ и ключевые госкомпании, включая оборонный сектор. О введении санкций в отношении российских банков объявил президент США Джо Байден. Аналогичные меры приняты в Канаде, а австралийские ограничительные меры коснутся российских олигархов и депутатов Госдумы.