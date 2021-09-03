Зеленский пожелал Белоруссии стать такой же свободной, как Украина

Белоруссия обязана выжить и стать такой же свободной и демократической, как Украина. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает «Интерфакс-Украина».

Я вам этого желаю — выжить. И это будет ваш народ, ваша вера, ваш язык, ваша жизнь, искусство — сильнее, чем любое правительство, — заявил он.

Зeленский добавил, что правительств вечных не бывает, и сравнил то, что сейчас происходит в Белоруссии, с тем, что было на Украине до Майдана. Однакo он подчеркнул, что не желает белорусам того же тяжёлого пути к свободе, который прошли укрaинцы.

Не желаю вам проходить тот путь, который прошла Украина, люди Украины, семьи, которые потеряли свои жизни в борьбе за свободу своего народа, — резюмировал он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет сильной и успешной страной, станет лидером Европы.