Зеленский поздравил украинцев с новым праздником в день «вторжения России»

Президент Украины Владимир Зеленский в Instagram поздравил граждан Украины с Днём единения и подчеркнул, что украинцев объединяет желание жить в мире. Ранее он призвал сделать 16 февраля — день, на который западные СМИ установили дату вторжения России на Украину, — Днём единения украинского народа.

Объединяет нас единое желание – жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьёй, с детьми, с родителями. И на всё это мы имеем полное право, потому что мы дома, мы на Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днем единения, «сине-жёлтые», — сказал Зеленский.

Зеленский призвал сделать 16 февраля — день, на который западные СМИ установили дату вторжения РФ на Украину, — Днём единения и «вывесить национальные флаги, надеть сине-жёлтые ленты и показать всему миру наше единство».

Также украинский лидер отметил, что страна имеет «прекрасную армию», состав которой обладает уникальным опытом и современным оружием. «Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад», — сказал он.