https://static.news.ru/photo/bb782fce-cd6f-11e9-8d10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ferdinand Hollweck/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания поручил запустить процесс «масштабной приватизации» в стране до 1 октября.

Запуск масштабной приватизации — до 1 октября, — сказал политик на совещании с руководителями парламента, членами правительства и силовых структур.

Также, по словам украинского лидера, правительство должно составить список тех предприятий, которые не подлежат приватизации.

Как ранее писал News.ru, Зеленский заявил, что готов лично защищать инвестиции в Украину. В этом он заверил представителей бизнеса в ходе своего визита в Польшу. По его словам, власти «уже подготовили более 70 законопроектов».