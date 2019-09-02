Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания поручил запустить процесс «масштабной приватизации» в стране до 1 октября.
Запуск масштабной приватизации — до 1 октября, — сказал политик на совещании с руководителями парламента, членами правительства и силовых структур.
Также, по словам украинского лидера, правительство должно составить список тех предприятий, которые не подлежат приватизации.
Как ранее писал News.ru, Зеленский заявил, что готов лично защищать инвестиции в Украину. В этом он заверил представителей бизнеса в ходе своего визита в Польшу. По его словам, власти «уже подготовили более 70 законопроектов».