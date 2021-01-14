Зеленский поднимает Крымом свой рейтинг

Итак, Украина вновь — и ожидаемо — поднимает тему Крыма. На сей раз — устами Леонида Кравчука, бывшего президента постсоветской республики. По его словам, компромисс между Москвой и Киевом по крымскому и донбасским вопросам вполне возможен и украинские власти готовы к встречным шагам. В автономной республике, которая определяет себя в качестве российской территории, уже отреагировали на заявление с Украины. Компромисс, по мнению местных властей, допустим лишь при полном признании принадлежности Крыма РФ. Всё это звучит весьма абсурдно и в целом обречено на провал. Почему — объясняет NEWS.ru.

Первый президент Украины Леонид Кравчук уже давно известен острыми и порой противоречивыми высказываниями относительно связей его страны с Россией. В последний на сегодня раз он заявил о том, что Киев якобы готов к компромиссу с Москвой по проблемам Крыма и Донбасса. По его словам, одной из важнейших проблем является перекрытие Украиной Северо-Крымского канала, ранее обеспечивавшего полуостров пресной водой более чем на 80%. Кравчук заверил, что Киев в данный момент не хотел бы «искусственно создавать какие-то сложности» для крымчан.

Надо договориться, как решать проблемы. Например, вопрос с поставкой воды, — отметил политик.

В Москве слова Кравчука ожидаемо были подвергнуты критике. Так, в частности, депутат Государственной думы Руслан Бальбек заявил, что украинский экс-президент не имеет никакого веса и, как следствие, не выражает точку зрения официального Киева.

Леонид Кравчук в Верховной раде Volodymyr Tarasov/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС

С одной стороны, подобная точка зрения вполне объяснима: вопросы вроде крымского возможно решить лишь на высшем уровне, всяческого рода межпарламентские встречи и им подобные в данном случае малозначимы. С другой стороны, Кравчук является украинским представителем в трёхсторонней контактной группе (ОБСЕ, Россия, Украина), ответственной за выполнение Минских соглашений по Донбассу. Её встречи проходят не реже, чем переговоры так называемой нормандской четвёрки (Германия, Россия, Украина, Франция), поэтому важность данного формата вряд ли стоит недооценивать. Как и то, что Кравчук не смог бы высказаться относительно возможного компромисса без надлежащих указаний из офиса президента Украины.

Вопрос в том, для чего и почему бывший украинский лидер делает столь одиозные заявления. Очевидно, чтобы несколько оттенить роль действующего главы государства Владимира Зеленского. Последний, как известно, пришёл к власти во многом при помощи образа «президента мира», провозгласившего своей главной целью восстановление контроля над Донбассом и возвращение Украине Крыма. Тем не менее пока что в полной мере ни одну из обозначенных целей ему реализовать не удалось. Логично, что в этих условиях президент делает своим «аватаром» Кравчука, который прощупывает почву для хотя бы малой разрядки в отношениях с Москвой.

Однако на фоне социально-экономических проблем внутри самой Украины, обострённых последствиями пандемии, подобная внешнеполитическая активность может сыграть против Зеленского. Граждане страны, уставшие от роста цен и замораживания тарифов, общего пробуксовывания внутриполитических реформ, всё меньше интересуются внешнеполитической повесткой. И даже оставив в стороне этот фактор, нельзя не признать: никакого компромисса между Киевом и Москвой быть не может. Каждая страна видит полуостров частью своей территории, переломить этот тренд за шесть лет не удалось, вряд ли и сейчас получится прийти к консенсусу. И если президент Зеленский всё ещё желает сохранить рейтинг, то для этого ему проще было бы обратить взгляд вглубь страны. Там, в отличие от Кремля, от него ждут реальных действий.