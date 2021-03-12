Зеленский поддержал санкции Запада против украинских олигархов

https://static.news.ru/photo/122dea3c-83ec-11eb-b309-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал санкции США против украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом он заявил в видеообращении к согражданам по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Он подчеркнул, что власти страны работают над тем, чтобы вернуть на Украину справедливость. По словам главы государства, главный принцип этой работы — чётко видеть разницу между понятиями «большой бизнес» и «олигархический класс».

При этом фамилии и известность тех или иных представителей бизнеса значения не имеют, уточнил президент.

Важно одно: ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих? — приводит слова Зеленского РБК.

Политик отметил, что первое власти страны поддерживают, а со вторым ведут борьбу.

США ввели санкции против Коломойского в начале марта. Ему запретили въезд на территорию страны. Причиной назвали «коррупционные действия, подрывающие верховенство закона на Украине». Вскоре после этого, как писал NEWS.ru, Зеленский поблагодарил Соединённые Штаты за помощь в борьбе с олигархами.