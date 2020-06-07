Зеленский никогда не вернёт Донбасс: экс-министр оценила возможности Киева

https://static.news.ru/photo/bba0412a-1acd-11ea-9d2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что нынешние власти страны не смогут вернуть Донбасс. По её словам, Киев ничего для этого не делает и даже не может прекратить хотя бы боевые действия.

Эта власть Донбасс не вернёт. Донбассу некуда возвращаться, он не вернётся в Украину в её сегодняшнем состоянии. Никогда. В Украину, где полностью ограничены все слова и свободы, где их считают недолюдьми и так далее — некуда возвращаться, — сказала Лукаш в интервью каналу «112 Украины».

По словам бывшего чиновника, ЮНИСЕФ оперирует данными, что с начала 2020 года в Донбассе пострадали десять детей — вдвое больше, чем за то же время при президенте Петре Порошенко, а на неподконтрольной Киеву территории разрушены девять школ.

Можно не заметить отчёты ОБСЕ и ООН, которые прямо говорят, что уже при Зеленском его вооружённые силы, его СБУ производят пытки, грабежи, насилие, бесконтрольное похищение людей и убийство — уже при Зеленском, — отметила Лукаш.

Она добавила, что власти отмалчиваются, а Зеленский лишь имитирует некие игры в мирный процесс. При этом положения Минских соглашений не выполняются, а значит, ждать от сегодняшнего президента нечего.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Лукаш отметила кадровую политику Владимира Зеленского, которая свидетельствует об обмане им своих избирателей. По её словам, глава государства обещал уволить чиновников старой команды и привести новых людей, но в его окружении находятся люди, которые связаны с Петром Порошенко и американским финансистом Джорджем Соросом. Лукаш добавила, что президента Украины окружают профессиональные предатели.