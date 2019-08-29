https://static.news.ru/photo/e5c7dc2e-ca69-11e9-af2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из главных целей Верховной рады девятого созыва является возвращение полуострова Крым в состав государства. Об этом украинский лидер заявил, обращаясь к депутатам.

Зеленский также призвал парламентариев к укреплению национальной безопасности и обороны.

Самое главное — укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма, — сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что этого ожидает от властей украинское общество.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года. Это произошло после проведённого на острове референдума На нём за вхождение в состав РФ высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Ранее News.ru сообщал, что сенатор от Крыма Сергей Цоков заявил, что не существует никаких вариантов возврата полуострова Украине. Член комитета Совфеда по международным делам призвал украинского президента Владимира Зеленского смириться с новым статусом Крыма и разработать план постепенного признания полуострова в составе РФ.