https://static.news.ru/photo/52bfd548-7208-11ea-96ea-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существуют три сценария развития ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, самым катастрофичным является тот, при котором инфекция COVID-19 заразит более 50% украинцев.

Коронавирус обязательно пройдёт, и впереди у нас будет много работы, чтобы всем вместе строить успешную и процветающую страну, страну 40 [млн], а не 20 млн людей. Я никого не пугаю, но время осознать, что всё это не шутки, — цитирует Зеленского ТАСС.

Он добавил, что болезненными для страны будут цифры заболевших коронавирусом от 3% до 5%. Но это не станет катастрофой. Также, как и 25% больных украинцев. А вот ситуации, при которой коронавирус распространится на более 50% граждан страны, «медицинская система Украины не выдержит».

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал о новых мерах против коронавируса. Правительство страны обязало вернувшихся из-за границы граждан соблюдать режим обсервации.