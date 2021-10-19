Зеленский назвал США главным партнёром Киева по обороне и безопасности

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Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон является главным партнёром Киева в сфере обороны и безопасности. Об этом президент сказал на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином, который прибыл в столицу Украины, сообщается на официальном сайте украинского главы.

Соединённые Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны, — говорится в сообщении.

Зеленский и Остин обсудили перспективы двусторонних отношений в этой области.

Отмечена оперативность реализации анонсированного во время визита президента Украины в Вашингтон решения предоставить нашему государству дополнительную помощь в сфере безопасности в размере $60 млн, — сказано в тексте.

Глава Минобороны США на этой встрече заявил, что Россия «начала войну в Донбассе», нарушая суверенитет Украины. Также американский визитёр обвинил РФ в нарушении территориальной целостности Украины.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин призвал Россию остановить войну в Донбассе и прекратить дестабилизацию в Чёрном море и вдоль украинских границ. Он также потребовал прекратить кибератаки на США и их союзников.