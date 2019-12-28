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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предостерёг Германию и Францию от энергетической зависимости от России из-за строительства газопровода «Северный поток — 2».

Вы сейчас строите газопровод «Северный поток — 2», чтобы сделать себя ещё более независимыми от поставок газа через Украину. Но помните: источником газа остаётся Россия. Если россияне не захотят больше...