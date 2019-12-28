Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что 29 декабря между Киевом и Донбассом должен состояться обмен пленными.

Ещё мы не сделали эту сложную задачу этого года. Скажем так, должен быть обмен завтра (29 декабря. — NEWS.ru), — заявил лидер Незалежной в ходе визита в Прикарпатье.

Политик подчеркнул, что полная верификация всех людей, которых хотят обменять, пока не завершена.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что Донецкая народная республика должна передать 55 человек, Киев — 87, писал NEWS.ru.

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