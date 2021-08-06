Зеленского упрекнули в попытке создать «шумиху» перед встречей с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями по Донбассу и Крыму пытается раскачать ситуацию и при следующей встрече с президентом США Джо Байденом хочет быть максимально подготовленным. Такое мнение «Народным Новостям» высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Зеленский называет Крым украинской территорией, параллельно устраивая полуострову водную и энергетическую блокады. Этот «неудобный» нюанс он списывает на Петра Порошенко (бывший президент Украины. — NEWS.ru), а также оперирует международным законодательством, — поделился эксперт.

Однако подобные действия украинского лидера свидетельствуют о том, что тот очень нервничает и у него начинается истерика. Кроме того, на фоне грядущей встречи с лидером США он хоть как-то пытается создать «шумиху» вокруг Крыма и Донбасса, отмечает Безпалько.

На сегодняшний день вся политика Киева сводится лишь к пустым заявлениям, не имеющим под собой никакого основания, и простой демагогии. Однако на самой Украине идёт депопуляция, деградация и разрушение инфраструктуры. Киевским властям лучше было бы заняться грядущим ростом тарифов на электроэнергию и постоянным повышением цен, резюмировал эксперт.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале написала, что президент Украины Владимир Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну, вместо того чтобы объединить её многонациональный народ, комментируя слова украинского лидера о Донбассе и жителях региона.