Зеленский: Германия не поставляет оружие Киеву из-за нацистского прошлого Зеленский: у ФРГ психологические барьеры на поставки оружия из-за нацистского прошлого

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил Reuters, что у Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок танков Киеву «из-за нацистского прошлого». Он отметил, что, несмотря на успехи ВСУ, еще слишком рано говорить о скором завершении конфликта на Украине. Глава государства в очередной раз обратился к западным партнерам с призывом начать поставки тяжелого вооружения.

У Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине из-за нацистского прошлого. Нам нужна помощь Турции, нам нужна помощь Южной Кореи. Больше помощи из Азии, — сказал Зеленский.

Он добавил, что действия украинских военных должны сподвигнуть Запад к увеличению поставок оружия.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что власти обсуждают с руководством США поставку дальнобойных ракет. Дипломат при этом не исключил, что Вашингтон примет решение в пользу Киева. По его словам, на это указывает то, что переговоры по этому вопросу продолжаются несмотря на то, что США неоднократно заявляли о недопустимости поставок подобного оружия. Украинское руководство неоднократно обращалось к странам Запада с требованием предоставить боеприпасы большого радиуса действия.