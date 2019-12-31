Фото: Kcna/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил беспокойство из-за слов северокорейского лидера Ким Чен Ына о прекращении моратория на ракетно-ядерные испытания.

Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передаёт РИА Новости.

Нераспространение остаётся фундаментальной опорой глобальной ядерной безопасности и должно быть сохранено, — подчеркнул он.

Руководитель организации выразил надежду, что испытания не будут возобновлены в соответствии с резолюциями Совбеза ООН.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава КНДР Ким Чен Ын заявил о скорой презентации нового стратегического вооружения. КНДР продолжит разработку вооружения, если США не прекратят враждебную политику в отношении Северной Кореи, предупредил северокорейский лидер.

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