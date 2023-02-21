Заседание Совбеза ООН по Nord Stream перенесли Запрошенное Россией заседание Совбеза ООН по Nord Stream перенесли с 22-го на 21-е февраля

Фото: Li Muzi/imago-images.de/Global Look Press

Запрошенное Москвой из-за новой информации о взрывах на трубопроводах «Северные потоки» заседание Совета безопасности ООН не состоится 22 февраля. Эту дату российская сторона заявляла изначально. Такие данные следуют из программы Совбеза на его сайте.

Изначально российская сторона запрашивала проведение заседания на 22 февраля 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск). Однако в программе на это время значатся неофициальные консультации военного комитета после его официального заседания четырьмя часами ранее.

В дальнейшем заседание СБ ООН появилось в программе на 21 февраля. Оно назначено на 15:00 по местному времени. В качестве одной из тем обсуждения заявлены угрозы международному миру и безопасности.

При этом заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале, что точная дата заседания пока не определена. Голосование по проекту резолюции состоится «в какой-то из дней со среды до пятницы», отметил дипломат.

Запрос на заседание Совбеза ООН поступил от Москвы после публикации расследования американского журналиста Сеймуа Херша. В начале февраля Херш опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.