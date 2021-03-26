За рубежом начали продавать прививочные туры в Россию

https://static.news.ru/photo/4cdecb38-8e28-11eb-a811-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Туроператоры ряда стран Европы и ближнего зарубежья начали предлагать клиентам новый вид туристической поездки в Россию — прививочные туры. Поездка в Москву для вакцинации от коронавируса с проживанием в отеле, питанием и экскурсиями обойдётся в €1190.

Предварительные заявки подали уже несколько тысяч человек, передаёт Forbes. Есть, впрочем, важный нюанс: Россия не проводит вакцинацию иностранных граждан. Поэтому получить прививку могут только те, у кого есть вид на жительство или разрешение на временное проживание в стране.

Таковых немало. По данным российского МВД, до пандемии в стране одномоментно находилось 9–11 млн иностранцев, в 2020 году их число сократилось до 6 млн. У многих уехавших на время локдауна есть законные основания вернуться за прививкой.

Несмотря на позицию главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что в первую очередь вакцинировать необходимо российских граждан, прививку и раньше, и сейчас иностранцы всё равно получают. Среди таких людей — даже иностранные дипломаты, которым официально это было не положено, так как российские вакцины на тот момент не были признаны нигде в Евросоюзе. В Минздраве же иностранцам, имеющим вид на жительство или разрешение на временное проживание, в праве на вакцинацию не отказывают, но тоже подчёркивают: приоритет за гражданами РФ.

Готовиться к приёму туристов из-за рубежа, готовых приехать в прививочные туры, начали и российские туроператоры. В разработке — программа специальных чартерных рейсов с размещением отдыхающих в гостиницах.

Впрочем, как уточняют специалисты, для запуска проекта необходимо законодательно регламентировать вакцинацию иностранных граждан российским препаратом.

Ранее, как писал NEWS.ru, медики высказали опасения, что из-за поэтапного открытия границ с другими странами в Россию могут быть завезены новые штаммы коронавирусной инфекции.