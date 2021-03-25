Обмен мутациями: медики предупредили о последствиях открытия границ

https://static.news.ru/photo/7d51e3b8-8e19-11eb-bd91-96000091f725_660.jpg Фото: stefan zeitz via www.imago-images.de/Global Look Press

Из-за поэтапного открытия границ с другими странами в Россию могут быть завезены новые штаммы коронавирусной инфекции. Такие опасения высказали медики.

Особенно опасны в этом отношении полёты в Германию, которая находится на пике третьей волны коронавируса, и в Венесуэлу, где свирепствует бразильская мутация коронавируса, считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Из-за увеличения числа стран, с которыми открыто авиасообщение, неизбежно начнётся обмен мутациями, заявил эксперт.

Угроза никуда не уходила, угроза есть всегда, — подтвердил URA.RU доктор медицинских наук Сергей Токарев.

По его словам, риски увеличились с открытием первых стран, включая Танзанию, где туристы рискуют заразиться южноафриканским штаммом. Впрочем, выразил надежду он, из-за жёстких локдаунов во многих странах туристический поток пока что будет низким.

Оба медика согласились с тем, что перед планированием поездки необходимо пройти вакцинацию от коронавируса.

С апреля, как писал NEWS.ru, Россия возобновит авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Помимо этого, увеличится число рейсов на Кубу, в Белоруссию, Армению, Азербайджан, Египет и ОАЭ.