Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение с рядом стран

https://static.news.ru/photo/0466b5c8-8d74-11eb-9074-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия с апреля возобновит авиасообщение с Германией, Узбекистаном, Таджикистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой, сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией коронавируса.

Соответствующее решение, принятое с учётом эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с премьер-министром Михаилом Мишустиным, озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания оперштаба.

Принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва-Каракас два раза в неделю), Сирией (Москва-Дамаск один раз в неделю), Таджикистаном (Москва-Душанбе один раз в неделю), Узбекистаном (Москва-Ташкент один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва-Коломбо один раз в неделю), — сообщила она.

Также с 1 апреля по согласованию с авиационными властями Германии на взаимной возобновится регулярное авиасообщение по маршрутам Франкфурт-на-Майне — Москва — Франкфурт-на-Майне (пять раз в неделю), Франкфурт-на-Майне —Санкт-Петербург — Франкфурт-на-Майне (три раза в неделю), Москва — Берлин — Москва (пять раз в неделю) и Москва — Франкфурт-на-Майне — Москва (три раза в неделю).

С этой даты возобновятся перелёты за границу из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Также принято решение об увеличении количества регулярных рейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией. Ограничения теперь действуют до 16 апреля включительно.