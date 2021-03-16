РФ продлила приостановку авиасообщения с Британией

https://static.news.ru/photo/da9679d0-8649-11eb-b569-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией. Ограничения теперь действуют до 16 апреля включительно. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.

Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией, — говорится в сообщении.

Авиасообщение с Великобританией было приостановлено 22 декабря 2020 года. Поводом для этого послужило выявление в Туманном Альбионе так называемого британского штамма коронавируса.

Также стоит отметить, что России приходится продлевать ограничения на полёты между двумя государствами уже второй раз. Так, 16 февраля NEWS.ru писал, что приостановка авиасообщения РФ с Великобританией была продлена. Ограничения действовали до 16 марта включительно.

Между тем учёные называли новый британский штамм коронавируса более опасным, чем исходная форма патогена. Они также отметили, что этот вид вируса на 30–70% более смертоносен, нежели изначальная форма. Уже известно, что вирус на 35–45% легче передаётся от человека человеку.