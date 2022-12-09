Западу предрекли многие годы борьбы с черными рынками из-за помощи Украине 19FortyFive: Запад будет бороться с черными рынками десятки дет из-за помощи Украине

Фото: АГН «Москва»/Кирилл Зыков

Военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive заявил, что западная боевая техника, поставляемая Соединенными Штатами Украине в огромном количестве, всплывет на черном рынке в других частях света. По его словам, огромное количество оружия будет продано на черном рынке. Он добавил, что наследие украинского конфликта будет преследовать Европу и мир десятки лет.

Проблема, вероятно, станет еще острее, когда боевые действия подойдут к концу. Несомненно, десятки, а то и сотни тысяч просто исчезнут и будут проданы на черном рынке. Наследие украинского конфликта будет преследовать Европу и мир многие годы, а возможно и десятки лет, — сказал Сучиу.

Эксперт подчеркнул, что проданное оружие окажется в странах, которые находятся далеко за пределами региона, где проходят боевые действия на Украине.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН ранее заявил, что Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН 9 декабря на тему поставок западного оружия Украине из-за распространившейся контрабанды. Дипломат отметил, что предназначенное Украине западное оружие всё чаще оказывается в руках бандитов и террористов. Представитель России подчеркнул, что западным вооружением уже завладели преступники в Европе, в Африке и на Ближнем Востоке.