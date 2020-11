Жители западных стран разочаровались в «чёрной пятнице»

«Чёрная пятница» тесно связана с американским праздничным календарём — она приходится на первый уик-энд после Дня благодарения. Традиция, как считается, зародилась в Филадельфии, в которой в первую субботу после национального праздника США проводился футбольный матч между командами сухопутных войск и ВМФ. В пятницу перед игрой в город устремлялись толпы туристов и жителей окрестных деревень, и автомобильное движение оказывалось парализованным. Поэтому местные полицейские и прозвали этот день «чёрной пятницей». Однако там, где стражи порядка видели для себя одни проблемы, владельцы местных магазинов усмотрели выгоду. К 1980-м годам они начали предлагать большие скидки на свои товары в «чёрную пятницу», чтобы завлечь гостей Филадельфии к себе. Затем традиция перекинулась на все Соединённые Штаты, а потом и на весь мир.

Но в последние годы «киберпонедельник», придуманный в 2005 году, опережает «чёрную пятницу» по сумме проданных товаров. В 2019 году в первый уик-энд после Дня благодарения американцы потратили почти $8 млрд, а в «киберпонедельник» — около 10$ млрд. Если в прошлом десятилетии продажи ритейлеров в праздничный сезон составляли 20,2% от их годовой выручки, то с 2010-го по 2020-й эта цифра опустилась до менее 19%. Причина снова кроется в росте популярности интернет-магазинов, так как они предлагают товары по сниженным ценам круглый год, и клиенты больше не откладывают крупные покупки до «чёрной пятницы».

Кроме того, огромные скидки теперь можно получить не только в один день. Например, крупные американские ритейлеры — Wallmart, Best Buy и Target — запустили скидочный сезон ещё в октябре, отчасти, чтобы избежать перегрузки курьерской службы из-за всплеска онлайн-продаж. «День холостяка» 11 ноября — китайский аналог «чёрной пятницы» — в этом году продлился 11 дней. Новая система явно понравилась потребителям: с 11 по 23 ноября продажи розничных товаров в США выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наблюдатели отмечают, что различия между «чёрной пятницей» и «киберпонедельником» стираются всё больше. Продавцы осознали, что за онлайн-торговлей будущее, и стали предлагать смешанные опции: сделать покупки в магазине, онлайн с доставкой или выбрать товар на сайте, но забрать в торговой точке. В этом году данная тенденция проявилась ещё ярче, так как множество американцев предпочли остаться дома, чтобы не заразиться коронавирусом. Около 55% людей, согласно опросам, собираются отовариваться в «чёрную пятницу» исключительно в интернет-магазинах. Для сравнения, в 2019-м таковых было только 31%.

Этот год рискует стать лебединой песней «чёрной пятницы». Аналитики предсказывают рост продаж в ноябре-декабре на 5%, в то время как на протяжении последних лет эта цифра была на уровне 3,5%. Дело в том, что многие американцы в этом году вынужденно сэкономили на летних путешествиях из-за закрытых границ. Поэтому ближе к Рождеству у них возникло желание лишний раз побаловать себя в этот непростой год и скопились на это деньги. В результате тренд на покупку впечатлений вместо товаров, по крайне мере, на один год изменится в пользу последних. Но вряд ли эта тенденция продлится после окончания пандемии.

