https://static.news.ru/photo/3d1ad8f6-6339-11ea-86b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/ dpa/Global Look Press

Замминистра здравоохранения Великобритании Надин Доррис подхватила коронавирус. Специалист по вопросам безопасности пациентов подтвердила, что её анализы дали положительный результат.

По словам Доррис, она сразу же «самоизолировалась у себя дома».

Управление по охране общественного здоровья Англии начало детально исследовать контакты, мой офис в парламенте тщательно выполняет все предписания, — цитирует замминистра Times.

Доррис стала первым британским парламентарием, пострадавшим от коронавируса. Сейчас Управление по охране общественного здоровья страны тщательно изучает контакты чиновницы, исследует её офис.

В минувший четверг Доррис побывала на приёме во дворце британского премьера, а на следующий день почувствовала себя плохо.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в больнице города Уотфорд в Великобритании умер пожилой мужчина, которому ранее был диагностирован вирус нового типа. Общее число жертв COVID-19 на территории страны возросло до шести человек.