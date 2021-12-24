«Заложен страх»: Захарова ответила на слова Блинкена про лидерство США

За последнее время США много «наговорили концептуального», они начинают себе противоречить, но неизменным остаётся желание быть лидерами. В заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена чётко прослеживается фобия потерять лидирующие позиции в мире. Об этом NEWS.ru сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Блинкена о желании США сохранить лидерство.

Это значит, что в основе очень многого того, что они совершают сегодня, заложен страх, страх потери собственной исключительности, собственной лидерской роли, потому что к реальному лидерству это не имеет никакого отношения, видения себя в качестве некоего бесконечного хозяина всего, что есть вокруг, — отметила Захарова.

По её мнению, США реально не понимают, что они не обладают такими качествами на данном этапе. Более того, Соединённые Штаты не осознают, что мир уже выстраивается на других концептуальных подходах.

Когда политическая элита чего-то боится и этот страх демонстрирует, она уже проиграла, — резюмировала Захарова.

Ранее американское издание The Wall Street Journal опубликовало интервью с Блинкеном, в котором он рассказал о желании США сохранять позицию лидера, даже если это будет противоречить интересам и ценностям американского народа. При этом он подчеркнул, что при необходимости Вашингтон готов действовать за рубежом.

Также Блинкен заявил, что в Вашингтоне твёрдо намерены не допустить перерастания соперничества с Пекином в возможный конфликт. По его словам, такой сценарий может иметь катастрофические последствия для всех его сторон.