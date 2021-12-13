Блинкен заявил, что США постараются избежать конфликта с КНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне твёрдо намерены не допустить перерастания соперничества с Пекином в возможный конфликт. По его словам, такой сценарий может иметь катастрофические последствия для всех его сторон, сообщает РИА Новости.

Президент [Джо] Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину в прошлом месяце: мы разделяем чувство глубокой ответственности за то, чтобы соперничество между нашими странами не переросло в конфликт. Мы относимся к этой ответственности с предельной серьёзностью, — подчеркнул Блинкен.

Министерство иностранных дел Китая ранее заявило, что Соединённые Штаты используют демократию в качестве оружия массового поражения. По мнению представителей ведомства, с помощью демократии американцы разрушают страны, в которые лезут.

Ранее стало известно, что внешняя политика Соединённых Штатов приближается к катастрофе из-за слабости действующего президента Джо Байдена, заявил сенатор от штата Техас Тед Круз. По его словам, американцы ещё долго будут ощущать на себе последствия бегства из Афганистана, поскольку оно показало, что Вашингтон не может дать отпор противнику.