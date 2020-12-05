Закулисные игры: кто мешает встречам команды Байдена со спецслужбами

Администрацию президента США Дональда Трампа обвиняют в том, что она блокирует встречи переходной команды Джо Байдена с представителями разведывательных структур американского оборонного ведомства. Один из последних инцидентов произошёл на этой неделе, но известно о нём стало только сейчас. Источники американских изданий утверждают, что причина кроется в руководстве Пентагона.

О том, что команда Байдена не смогла встретиться с представителями военной разведки, включая Разведывательное управление и Агентство национальной безопасности, первым сообщило издание Washington Post. По его оценкам, переговорам препятствует сам Пентагон, который с недавних пор временно возглавляет Кристофер Миллер — сторонник Дональда Трампа.

На этой неделе оборонное ведомство заявило: команда Байдена не будет взаимодействовать с военными разведывательными службами до тех пор, пока не представит заранее список интересующих её вопросов и не перечислит имена людей, с которыми точно хочет взаимодействовать. Тем не менее в ведомстве отрицают, что создают искусственные препятствия для работы новой администрации.

В разговоре с телеканалом CNN неназванные представители Минобороны США уверили, что в действительности для официальных лиц переходной команды были проведены все необходимые брифинги по различным вопросам, включая политические контакты и вопросы международной безопасности. Просто эти мероприятия пока что не включают в себя данные военной разведки.

Biden Transition via CNP/Global Look Press

Информацию от других разведывательных ведомств Байден, судя по всему, уже получает. Накануне директор национальной разведки США Джон Рэтклифф сообщил в интервью американским СМИ, что компетентные структуры в рамках процесса передачи полномочий уже предоставляют новой администрации полные секретные отчёты, которые касаются вопросов национальной безопасности. Такая же информация поступает Трампу.

Он (Байден. — NEWS.ru) получает все те же разведданные, — уверил Рэтклифф. — Он располагает доступом к полным брифингам по вопросам безопасности от моего ведомства, которое информирует действующего президента, а теперь информирует Джо Байдена и Камалу Харрис. Они получают полноценные секретные брифинги.

На уточняющий вопрос, делали ли Байден и Харрис запрос на получение информации о каких-либо конкретных проблемах, директор национальной разведки США ответил утвердительно, но не стал приводить соответствующие детали.

Разведка стала проблемной сферой и в процессе назначения номинантов на ключевые должности внутри команды Байдена. Так, часть демократов выступила категорически против предполагаемого намерения будущего президента назначить на место главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкла Морелла. Член сенатского комитета по разведке Рон Уайден публично назвал его «апологетом пыток».

Для этого есть основания. С именем Морелла часто связывают контртеррористическую политику США после терактов 11 сентября, включая тактику допроса задержанных за экстремистскую активность. Тем не менее американские СМИ сообщают, что Байден обдумывает и компромиссный вариант: на пост директора ЦРУ он может выдвинуть Дэвида Коэна, который ранее занимался темой «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года и разработкой ограничительных мер в отношении Кремля.

Источники местных изданий утверждают, что Байден пока не принял окончательного решения. Его выбор во многом будет зависеть от распределения других постов внутри будущей администрации, в том числе глав оборонного ведомства и Минюста. Одно известно точно: транзитный период показал существенные различия в позиции американских ведомств, имеющих прямое отношение к национальной безопасности.