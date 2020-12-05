Закулисные игры: кто мешает встречам команды Байдена со спецслужбами

Администрацию президента США Дональда Трампа обвиняют в том, что она блокирует встречи переходной команды Джо Байдена с представителями разведывательных структур американского оборонного ведомства. Один из последних инцидентов произошёл на этой неделе, но известно о нём стало только сейчас. Источники американских изданий утверждают, что причина кроется в руководстве Пентагона.
О том, что команда Байдена не смогла встретиться с представителями военной разведки, включая Разведывательное управление и Агентство национальной безопасности, первым
На этой неделе оборонное ведомство заявило: команда Байдена не будет взаимодействовать с военными разведывательными службами до тех пор, пока не представит заранее список интересующих её вопросов и не перечислит имена людей, с которыми точно хочет взаимодействовать. Тем не менее в ведомстве отрицают, что создают искусственные препятствия для работы новой администрации.
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Информацию от других разведывательных ведомств Байден, судя по всему, уже получает. Накануне директор национальной разведки США Джон Рэтклифф сообщил в интервью американским СМИ, что компетентные структуры в рамках процесса передачи полномочий уже предоставляют новой администрации полные секретные отчёты, которые касаются вопросов национальной безопасности. Такая же информация поступает Трампу.
Он (Байден. — NEWS.ru) получает все те же разведданные, — уверил Рэтклифф. — Он располагает доступом к полным брифингам по вопросам безопасности от моего ведомства, которое информирует действующего президента, а теперь информирует Джо Байдена и Камалу Харрис. Они получают полноценные секретные брифинги.
На уточняющий вопрос, делали ли Байден и Харрис запрос на получение информации о каких-либо конкретных проблемах, директор национальной разведки США ответил утвердительно, но не стал приводить соответствующие детали.
Разведка стала проблемной сферой и в процессе назначения номинантов на ключевые должности внутри команды Байдена. Так, часть демократов выступила категорически
Для этого есть основания. С именем Морелла часто связывают контртеррористическую политику США после терактов 11 сентября, включая тактику допроса задержанных за экстремистскую активность. Тем не менее американские СМИ сообщают, что Байден обдумывает и компромиссный вариант: на пост директора ЦРУ он может выдвинуть Дэвида Коэна, который ранее занимался темой «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года и разработкой ограничительных мер в отношении Кремля.
Источники местных изданий утверждают, что Байден пока не принял окончательного решения. Его выбор во многом будет зависеть от распределения других постов внутри будущей администрации, в том числе глав оборонного ведомства и Минюста. Одно известно точно: транзитный период показал существенные различия в позиции американских ведомств, имеющих прямое отношение к национальной безопасности.