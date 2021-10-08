Закон не писан: Польша отказалась торговать суверенитетом с Евросоюзом

Европейский Союз если не трещит по швам, то испытывает нарастающее давление «на разрыв». После нанесённого уходом из него Великобритании «нокдауном» и другие страны начинают задумываться над тем, стоит ли жертвовать своими национальными интересами ради брюссельской бюрократии. Самым капризным enfant terrible Евросоюза до сих пор была Венгрия, где правительство Виктора Орбана ведёт такую политику, что в политкорректных структурах ЕС хватаются за сердце. А теперь новую головную боль наднациональным органам Евросоюза решила причинить и Варшава.

В пятницу высший суд Польши постановил, что национальные законы на территории страны должны иметь верховенство над законами Евросоюза. Это решение стало юридической бомбой под всей системой законодательного регулирования единой Европы, поскольку означает, что Варшава отныне покидает систему европейской субординации и её участие в делах Евросоюза становится опциональным. По сути это мягкий вариант брекзита, к которому в Варшаве склоняются уже не первый год, и решение польского Конституционного трибунала (аналог российского Конституционного суда) стало логическим шагом к оформлению такого положения вещей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Польские конституционные судьи сочли, что принцип верховенства общеевропейского законодательства противоречит конституции страны. Это решение было немедленно осуждено в Брюсселе, где заявили, что «серьёзно озабочены» таким развитием событий.

Все решения Европейского Суда являются обязательными для всех стран-членов ЕС, в том числе для национальных судов. Европейский Суд не остановится перед тем, чтобы использовать все свои полномочия дабы обеспечить единообразие законов Союза, — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Запрос в конституционный суд подал польский премьер-министр Матеуш Моравеский. Это первый случай за всю историю ЕС, когда его базовые принципы ставятся под сомнение не оппозиционными политиками, а главой действующего правительства страны-члена. К такому шагу его сподвигло принятое в марте решение Европейского суда, которое признало систему назначения судей в Польше противоречащей общеевропейским принципам. Решение Евросуда означало, что польские судьи, назначенные в соответствие с этой системой, являются нелегитимными в глазах Брюсселя и стран-членов ЕС.

Помимо юридического давления ЕС пытается добиться послушания поляков и финансовыми средствами. Если Варшава будет упорствовать, Евросоюз угрожает заморозить ей денежный перевод в размере 57 млрд. евро на ликвидацию последствий пандемии.

Споры Варшавы и Брюсселя вряд ли приведут к выходу Польши из ЕС, а вот большего суверенитета в рамках Союза она, скорее всего, добьётся, сказал NEWS.ru политолог из Варшавы Якуб Корейба.

Еврокомиссия как бы проверяет новых членов ЕС на предмет того, сколько суверенитета у них можно отобрать в пользу центральных органов Евросоюза. Это совершенно предсказуемые действия, так как любая бюрократия стремится расширить контроль на максимально доступное пространство. В договоре между Варшавой и ЕС от 2004 года ничего не говорится о том, что Брюссель может вмешиваться в судебную систему Польши. И сейчас брюссельская бюрократия сочла, что это непорядок, что она до сих пор не добралась и туда. Якуб Корейба политолог, Польша политолог, Польша

В Еврокомиссии понимают, что более сильные члены ЕС, так называемая «старая Европа», недостижима для аппетитов брюссельских бюрократов, поэтому она и обращает своё внимание на новичков в расчёте, что у тех не хватит духу перечить старшим «товарищам». Но в случае с Польшей, говорит Корейба, коса нашла на камень.

Глава польского Центробанка прямо заявил в пятницу, что для Польши суверенитет важнее трансфертов из бюджета ЕС. В Варшаве готовы отказаться от 57-ми миллиардов евро, если таковой будет плата за возможность отбиться от назойливого внимания Брюсселя, — говорит политолог.

Это уже не первый случай за последнее время, когда Евросоюз и Варшава оказываются «на ножах». В сентябре Еврокомиссия подала иск в Европейский суд к Польше, требуя ввести ежедневные штрафы для Варшавы за каждый день, пока та не отменит решение о назначении судей. В ЕС считают, что принятая в стране практика делает судей зависимыми от правительства. Также в Брюсселе считают, что принятые ранее в Польше закон о запрете абортов нарушает права человека.