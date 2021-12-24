Захарова заявила о тесной координации России и Абхазии

Россия внимательно следит за развитием внутриполитической ситуации в Абхазии, где 21 декабря прошла акция протеста с попыткой захвата правительственного здания в Сухуме. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По её словам, острота положения дел постепенно идёт на спад.

Представитель российского МИД подчеркнула, что Россия и Абхазия укрепляют двустороннее сотрудничество. Захарова отметила, что неизменными остаются принципы равноправия, взаимного уважения, суверенитета и невмешательства во внутренние дела.

Что касается двустороннего взаимодействия по вопросам безопасности и охраны границ, надёжно обеспечивается мир и стабильность в регионе, в котором заинтересованы обе наши страны. Тесная координация внешнеполитической работы позволяет успешно продвигать интересы независимой Абхазии на международной арене, в том числе на важной площадке женевской дискуссии по вопросам безопасности и стабильности на Кавказе, — подытожила Захарова.

Она добавила, что действующее соглашение между Россией и Абхазией об объединённой российской военной базе на территории Абхазии опубликовано в открытом доступе, документ ратифицирован абхазским парламентом.

Ранее в Сухуме прошёл митинг оппозиции. Акция началась на площади у Абхазского драматического театра неподалёку от комплекса правительственных зданий. Оппозиция обвинила власти в неэффективной борьбе с коронавирусом, энергетическом кризисе и преследовании оппонентов.

Ещё одним поводом для митинга стали слова главы Абхазии Аслана Бжании во время встречи с депутатами парламента, на которой он объяснил свою позицию по взаимоотношениям с Россией. По его словам, решение о том, что Абхазия не выделила РФ несколько десятков гектаров земли в селе Маркула Очамчырского района под строительство совместной военной базы, является неверным.

Протестующие призвали правоохранительные органы не выполнять приказы руководства республики, противопоставляющие их народу, и попросили Бжанию «не покидать территорию Абхазии в день митинга». Демонстранты пытались прорваться к зданию парламента, но силовики применили дымовые шашки для разгона пикетчиков.