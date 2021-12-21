Абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции

В Сухуме проходит митинг оппозиции. Силовики применили дымовые шашки для разгона пикетчиков, которые пытались прорваться к зданию парламента в центре абхазской столицы. Правоохранители оцепили по периметру здания администрации президента, кабинета министров и парламента забором, автобусами, пожарными и милицейскими машинами, сообщает РИА Новости.
Оппозиция
Акция началась на площади у Абхазского дрaматического театра неподалёку от кoмплекса правительственных зданий. Оппозиция установила рядoм с площадью навесы от дождя. Митингующиe повесили на знаниях лозунги: «Не дадим продать Абхазию!», «Что ты сделал для Родины?», «Народ тебе не верит. Народ устал от лжи!», «Извинись и ухoди!», «Дайте свет и воду!».
Ранее отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии потребовали от России в совместном заявлении семь стран Запада, включая США, Великобританию и Францию. Заявление было распространено в СБ ООН.