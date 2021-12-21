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Абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции

18:49, 21 декабря 2021
Абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции Фото: Mohammad Abu Bakar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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В Сухуме проходит митинг оппозиции. Силовики применили дымовые шашки для разгона пикетчиков, которые пытались прорваться к зданию парламента в центре абхазской столицы. Правоохранители оцепили по периметру здания администрации президента, кабинета министров и парламента забором, автобусами, пожарными и милицейскими машинами, сообщает РИА Новости.

Оппозиция обвиняет власти в неэффективной борьбе с коронавирусом, энергетическом кризисе и преследовании оппонентов. Протестующие призвали правоохранительные органы не выполнять приказы руководства республики, противопоставляющие их народу, и попросили главу Аслана Бжанию «не покидать территорию Абхазии в день митинга».

Акция началась на площади у Абхазского дрaматического театра неподалёку от кoмплекса правительственных зданий. Оппозиция установила рядoм с площадью навесы от дождя. Митингующиe повесили на знаниях лозунги: «Не дадим продать Абхазию!», «Что ты сделал для Родины?», «Народ тебе не верит. Народ устал от лжи!», «Извинись и ухoди!», «Дайте свет и воду!».

Ранее отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии потребовали от России в совместном заявлении семь стран Запада, включая США, Великобританию и Францию. Заявление было распространено в СБ ООН.

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