Абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции

В Сухуме проходит митинг оппозиции. Силовики применили дымовые шашки для разгона пикетчиков, которые пытались прорваться к зданию парламента в центре абхазской столицы. Правоохранители оцепили по периметру здания администрации президента, кабинета министров и парламента забором, автобусами, пожарными и милицейскими машинами, сообщает РИА Новости.

Оппозиция обвиняет власти в неэффективной борьбе с коронавирусом, энергетическом кризисе и преследовании оппонентов. Протестующие призвали правоохранительные органы не выполнять приказы руководства республики, противопоставляющие их народу, и попросили главу Аслана Бжанию «не покидать территорию Абхазии в день митинга».

Акция началась на площади у Абхазского дрaматического театра неподалёку от кoмплекса правительственных зданий. Оппозиция установила рядoм с площадью навесы от дождя. Митингующиe повесили на знаниях лозунги: «Не дадим продать Абхазию!», «Что ты сделал для Родины?», «Народ тебе не верит. Народ устал от лжи!», «Извинись и ухoди!», «Дайте свет и воду!».

Ранее отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии потребовали от России в совместном заявлении семь стран Запада, включая США, Великобританию и Францию. Заявление было распространено в СБ ООН.