Захарова: Запад пытается записать в свой актив достижения РФ по Карабаху

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Страны Запада пытаются записать в свой актив достижения России по урегулированию ситуации в Карабахе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, Москва не видит положительных итогов западного посредничества в вопросе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Именно это вызывает у них раздражение, что эти мирные инициативы были разработаны при участии России и начали реализовываться, начали давать практические результаты. Эта логика, что никто не имеет права на пальму первенства или на получение заслуженной позитивной оценки своим усилиям, кроме как «исключительные». Все это делает «посредничество», о котором говорит Запад, не посредничеством, а в большей степени чем-то деструктивным, — заявила Захарова.

Комментируя предложение США вывести российскую военную базу с территории Армении, Захарова отметила, что Вашингтон использует давление для реализации своих интересов уже десятки лет. Дипломат добавила, что таким же инструментом США стали нелегитимные санкции.

Хотя эти меры не срабатывают и дают рикошет, Штаты не отказываются от своей логики, — отметила Захарова.

Москва ценит шаги, которые дают результаты, но в случае с Западом оценивать пока нечего, констатировала представитель МИД.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что власти США посоветовали руководству Армении отказаться от размещения в стране российской военной базы и пограничников. Министр назвал такие предложения провокациями, далекими от дипломатии, сравнив их с подкупом.

Также Лавров заявил, что документ о развертывании миссии ОДКБ в Армении остался только на бумаге и не может быть реализован. По его словам, в последний момент, когда документ уже был полностью согласован на уровне глав МИД, в Ереване попросили отложить его принятие.