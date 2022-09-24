Захарова высмеяла заявления Запада о полной «изоляции» России

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Мария Захарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла заявления западных стран об изоляции России. В своем Telegram-канале она опубликовала кадры тёплого приветствия главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и его коллеги из ОАЭ шейха Абдаллы бен Заид Аль Нахайяна.

Встреча двух министров попала в кадр на полях 77-й сессии ГА ООН.

Главы МИД России и ОАЭ в Нью-Йорке. Сегодня изоляция была особенно тягостной. Мы её ждали с десятком наших друзей и коллег, а она так и не пришла, — подписала фотографии дипломат.

На кадрах министры держатся за руки и довольно улыбаются, явно демонстрируя самые теплые отношения друг к другу.

Накануне Мария Захарова прокомментировала вопрос об изоляции, посоветовав «меньше слушать» тех, кто заявляет об очередной волне изоляции. При этом она напомнила, что США разослали представителям МИД разных стран письма с требованием не фотографироваться с российским министром Сергеем Лавровым.